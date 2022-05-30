Afyonkarahisar'da 200 binden fazla çiçek ve bitki toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 200 binden fazla çiçek ve bitki toprakla buluşturuldu

30.05.2022 13:19
Afyonkarahisar'da 200 binden fazla çiçek ve bitki toprakla buluşturuldu

Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında şehrin daha estetik görünmesi için yeşil alan, refüj, kavşak, park ve çocuk parklarında yaz ayları için mevsimlik bitkilerin dikimlerine başladı.

Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında şehrin daha estetik görünmesi için yeşil alan, refüj, kavşak, park ve çocuk parklarında yaz ayları için mevsimlik bitkilerin dikimlerine başladı.

Peyzaj çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklar ile kavşak noktalarına, değişik türlerden rengarenk çiçek ve bitki ekimi gerçekleştirildi.

Şehrin her noktasında ot ve çim biçme işlemlerinin yanı sıra düzenleme çalışmaları da devam ediyor. Park ve bahçeler, çocuk oyun alanları, sosyal donatı alanları, kaldırım ve yol kenarları ile yürüyüş güzergahları yabani otlardan arındırılırken bu alanlardaki ağaç ve süs bitkilerinin de detaylı bakımı yapılıyor.

Bu çalışmalarla şehirde ilk etapta 200 binden fazla çiçek ve bitki toprakla buluşturuldu.

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Kaynak: AA

Karahisar, Estetik, Bitki, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 200 binden fazla çiçek ve bitki toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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