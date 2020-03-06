Afyonkarahisar'da "2020 Sevgi Yılı Projesi" kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında il merkezinde yardımlaşma ve dayanışma alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı düzenlendi.



Toplantıda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yaman Şenol ile İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Nuri Ahmet Gök'te hazır bulundu.



Toplantıda konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, "Hepinizi kutluyorum. Hayır ve iyilik yönünde yarışıyorsunuz. Bundan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu yönüyle Devletimizin üzerindeki birçok yükü de almış oluyorsunuz. Ancak bu yardımları yaparken zaman zaman karşılaşılan sıkıntılar olabiliyor. Bu sıkıntıları değerlendirmek ve bundan sonraki yol haritasını belirlemek amacıyla sizlerle birlikte olmak istedik. Darda kalanlara nasıl daha fazla yardımda bulunabiliriz, daha farklı neler yapabiliriz bunları sizlerle görüşmek istiyoruz. Katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmalarından ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yaman Şenol yapılan yardımlar ve diğer çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgilendirmeler yapıldı. Vali Mustafa Tutulmaz sunumun ardından STK temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinleyerek, taleplerini aldı. - AFYONKARAHİSAR