Afyonkarahisar'da "2020 Sevgi Yılı Projesi"nin toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da '2020 Sevgi Yılı Projesi'nin toplantısı yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da "2020 Sevgi Yılı Projesi"nin toplantısı yapıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da "2020 Sevgi Yılı Projesi" kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında il merkezinde yardımlaşma ve dayanışma alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı düzenlendi.

Afyonkarahisar'da

Afyonkarahisar'da "2020 Sevgi Yılı Projesi" kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında il merkezinde yardımlaşma ve dayanışma alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı düzenlendi.


Toplantıda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yaman Şenol ile İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Nuri Ahmet Gök'te hazır bulundu.


Toplantıda konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, "Hepinizi kutluyorum. Hayır ve iyilik yönünde yarışıyorsunuz. Bundan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu yönüyle Devletimizin üzerindeki birçok yükü de almış oluyorsunuz. Ancak bu yardımları yaparken zaman zaman karşılaşılan sıkıntılar olabiliyor. Bu sıkıntıları değerlendirmek ve bundan sonraki yol haritasını belirlemek amacıyla sizlerle birlikte olmak istedik. Darda kalanlara nasıl daha fazla yardımda bulunabiliriz, daha farklı neler yapabiliriz bunları sizlerle görüşmek istiyoruz. Katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.


Konuşmalarından ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yaman Şenol yapılan yardımlar ve diğer çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgilendirmeler yapıldı. Vali Mustafa Tutulmaz sunumun ardından STK temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinleyerek, taleplerini aldı. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Tutulmaz, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ateşkes sonrası İdlib'den ilk görüntü! Türk ve Rus askeri araçları birlikte hareket etti
Yalova'da Vefa Salman'ın yerine Mustafa Tutuk göreve seçildi Erdoğan'dan, "Rusya, Esed'i nasıl dizginleyecek?" sorusuna yanıt: Rejim, Rusların talimatına direnmez Erdoğan bir lideri daha sildi: Olduğu yere gelmem, aynı kareye girmem

Son Dakika Haberleri
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim
15:43 Türkiye'de koronavirüs neden görülmüyor? İşte yanıtı
15:17 Didem Soydan ile ayrılan Lider Şahin, Burcu Binici ile görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 16:28:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da "2020 Sevgi Yılı Projesi"nin toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]