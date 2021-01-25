Afyonkarahisar'da "2021 Aile Yılı" tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar Valiliğince, kentte ilan edilen "2021 Aile Yılı" projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Vali Gökmen Çiçek, termal bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, ailenin Türk medeniyetinde iki cihan saadetinin anahtarı, toplumun özü ve mihenk taşı olarak değerlendirildiğini söyledi.

Türk milletinin binlerce yıldır var olmasının "en büyük" sebebinin sağlam bir aile yapısı olmasından kaynaklandığını dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Aile, her millet için önemlidir ama bizim için bambaşkadır. O yüzden bizim toplumumuzda bir aile, büyüyerek 623 yıl hüküm süren bir Osmanlı İmparatorluğu'na dönüşmüş ve dünyaya adalet dağıtmıştır. Türk milleti olarak biz aileyi sadece kan bağı ve akrabalık olarak görmeyiz. Biz aileyi, aynı zamanda milletine ve devletine, hayırlı nesiller yetiştiren bir kurum olarak görüyoruz. O yüzde sözlerimizde, 'Evladımız vatanımıza milletimize feda olsun' diyoruz. O yüzden annelerimiz çocuklarına kına yakarak askere gönderir. Şehit olduklarında annelerimiz ve babalarımız gurur duyarlar. Çünkü biz aile içerisinde yetiştirdiğimiz evlatlarımızı, bu millete ve topluma hizmet etsin diye yetiştiririz."

Çiçek, aile kurumunun sosyal medya başta olmak üzere çok ciddi şekilde saldırı altında olduğunu ve bununla hep birlikte mücadele edeceklerini vurguladı.

Toplantıda, AK Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'te birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, "2021 Aile Yılı" projesi hakkında bir sunum yaptı.

Toplantıya, il ve ilçe protokolünün yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.