Afyonkarahisar'da 2021 yılında su ve otopark ücretlerine zam yapılmayacak - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısında 2021 yılında otopark, su ve itfaiye ücretlerine zam yapılmaması kararlaştırıldı.

Afyonkarahisar Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında gerçekleştirildi.

Zeybek, toplantı açılışında yaptığı konuşmada, İzmir depreminde hayatını kaybedenlere, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'a, AK Parti Eski Milletvekili Burhan Kuzu'ya ve cuma günü yaşamını yitiren meclis üyesi Hüseyin Koca'ya Allah'tan rahmet diledi.

Komisyonlardan gelen raporların ve 2021 yılı bütçesi ile bazı gelir kalemlerindeki tarife değişikliklerinin görüşüldüğü toplantıda Afyonkarahisar Belediyesinin 2021 yılı gider bütçesi 520 milyon, gelir bütçesi 473 milyon lira olarak açıklandı.

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor doğrultusunda su, otopark ve itfaiye hizmetlerine zam yapılmamasına, şehir içi otobüs ücretlerine ise yüzde 25 oranında zam yapılmasına karar verdi.

Toplantıda ayrıca imar ve bayındırlık komisyonundan gelen raporlar görüşülerek karar bağlandı. Trafik komisyonundan gelen güzergah ve hat değişikliği talepleri değerlendirildi.

Toplantı, gelecek ayki toplantının 1 Aralık'ta yapılmasına karar verildi.