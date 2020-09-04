Afyonkarahisar'da 229 adet hobi bahçesi yapılacak - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 229 adet hobi bahçesi yapılacak
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Devlet Parkı'nda 229 adet hobi bahçesi oluşturulması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne talimat verdi.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Devlet Parkı'nda 229 adet hobi bahçesi oluşturulması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne talimat verdi.
Hobi Bahçeleri'nde küçük bir bahçe kiralayan vatandaşlar kendi sebze ve meyvelerini yetiştirip toprakla haşır neşir olmanın keyfini sürecek. Bu proje ile birlikte Afyonkarahisarlılar'ın sosyal yaşamına zenginlik katacaklarını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, hobi bahçesine sahip olmak isteyen vatandaşları Devlet Parkı'na davet etti. Başkan Zeybek, Hobi Bahçelerinin, kentleşme süreci ile birlikte topraktan ve doğadan uzaklaşan ve kendi yetiştirdiği organik ürünleri tüketmek isteyenler için güzel bir fırsat olduğunu ifade etti. Zeybek, Devlet Parkı'nın girişinde 229 adet hobi bahçesi oluşturacaklarını söyleyerek başvuru şatlarının önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor Akraba iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı Arkadaşlarıyla serinlemek için çaya giren genç boğuldu Fenerbahçe, sözleşmesi karşılıklı feshedilen Tolgay Arslan ile yollarını ayırdı Eskişehir'de 28 suç kaydı bulunan şahıs tutuklandı Son Dakika: Türkiye'de 4 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 1612 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Ayrılık kararından vazgeçen Lionel Messi, Barcelona'da kalmaya karar verdi Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısının arttığı 5 ilimizi paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 şehre hastane müjdesi verdi 5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezen genç kız, hedefini dünya turu olarak belirledi Son Dakika: Tüketici kredilerinde vade sınırı 60 aydan 36 aya indirildi Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş 13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti