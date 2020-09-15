Afyonkarahisar'da 23 bina karantinaya alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 binanın karantinaya alındığı bildirildi.
Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 23 binada Kovid-19 vakası tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir."
Açıklamada, karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 21:17 - Kaynak: AA
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