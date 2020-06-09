Afyonkarahisar'da 28 kaçak göçmen yakalandı, 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 28 kaçak göçmen yakalandı, 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'da, uygulama sırasında durdurulan 2 araçta, Pakistan uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.

AFYONKARAHİSAR'da, uygulama sırasında durdurulan 2 araçta, Pakistan uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 4 göçmen kaçakçısı da tutuklandı. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirdikleri uygulamada, 2 aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçlarda Pakistan uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı. Pakistanlıların geçişini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli ise, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Pakistanlıların geçişini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli ise, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 28 göçmenin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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