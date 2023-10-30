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Afyonkarahisar'da 29 Ekim Gösterisinde Vicdanları Yaralayan Muamele - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 29 Ekim Gösterisinde Vicdanları Yaralayan Muamele

Son Güncelleme: 30.10.2023 15:37

Afyonkarahisar'da bir ilkokulda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, dikkat eksikliği olduğu gerekçesiyle bir öğrencinin gösteri grubundan çıkarılıp köşede ayrı tutulması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Durumu fark eden çocuğun annesi olayı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet etti. İl Milli Eğitim Müdürü konuyla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı.

Afyonkarahisar'da bir ilkokuldaki hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlanan gösteride 23 kişilik sınıfta, dikkat eksikliği olduğu gerekçesi ile bir öğrencinin gösteri grubundan çıkarılıp köşede ayrı tutulması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Olay, kent merkezindeki Atatürk İlkokulunda yaşandı. Geçtiğimiz hafta sonu kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ilkokul 4/İ sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan gösteride vicdanları yaralayan bir görüntü ortaya çıktı. İddiaya göre, sınıf öğretmeni Ş.Ş., öncülüğünde 24 kişilik sınıf tarafından gösteri hazırlandı. Çocuklar üzerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarının oldukları tişörtler ile sahneye çıktı. Gösterinin başlayacağı anda ise sınıf öğretmeni büyük bir skandala imza atarak dikkat eksikliği (disleksi) olduğu ve hareketleri yapamadığını öne sürdüğü M.E.T.'yi gruptan ayırıp merdiven girişindeki kısma götürdü. Daha sonra çalan müzik eşliğinde sınıf gösterisini sundu. Bu sırada adeta ötekileştirilerek sınıftan ayrılan M.E.T., ise ellerini önüne bağlayıp, üzgün bakışlarla gösteri sunup katılımcıların alkışladığı arkadaşlarını izlemekle yetindi.

ÖĞRETMENDEN ANNEYE TUHAF TEPKİ

Küçük çocuğun annesi A.T., durumu fark edince gösteri sırasında koşarak öğretmenin yanına gittiğini ve durumun neden böyle olduğunu sorduğunda ise 'ilgisiz anne ve babanın çocuğu, sizin çocuğunuz disleksi' diyerek ummadığı bir cevap aldığını söyledi. Anne A.T., konuyla ilgili okul yönetimi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de şikayetçi olacağını ifade etti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Konuyla ilgili bilgisine başvurulan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi ise olayın kendilerine intikal ettiğini, okul müdürü ile görüştüklerini ve olay ile ilgili inceleme başlattıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Afyonkarahisar'da 29 Ekim Gösterisinde Vicdanları Yaralayan Muamele - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 29 Ekim Gösterisinde Vicdanları Yaralayan Muamele - Son Dakika
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