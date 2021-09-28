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Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

28.09.2021 21:37
Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır, minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır, minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Z. T. idaresindeki 03 AAU 964 plakalı tır, Afyonkarahisar - Denizli kara yolu Opet kavşağında, Yasin Yağcı'nın kullandığı 20 BE 726 minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs de Fatih Kaygısız yönetimindeki 03 SK 087 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler Yasin Yağcı ve Fatih Kaygısız'la birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Kaygısız, Muhammet ve Ayşe Akay yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücü Z.T'nin polis ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, minibüs sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle ön camdan dışarı savrulduğu yer alıyor.

Karahisar, Minibüs, Denizli, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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