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Afyonkarahisar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi

03.12.2021 16:45
Afyonkarahisar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi

Afyonkarahisar Valiliğince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Afyonkarahisar Valiliğince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Vali Gökmen Çiçek, kentteki termal bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, engelin ayakta, elde, gözde değil, kalplerde olduğunu söyledi.

"En büyük engel anlayışsızlık, hoşgörüsüzlük ve empati yeteneğinden yoksun olmaktır." diyen Çiçek, şöyle konuştu:

"Allah hiç kimseyi bunlardan yoksun bırakmasın. Özellikle ailelerin, annelerin, babaların, bazen sıkıntılarla ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Biz hayatınızı kolaylaştırmak için birçok şey yapmamız gerekirken bazen eksik kaldığımızı da biliyoruz. Bundan dolayı sizlerden helallik talep ediyorum. Samimiyetle hayat şartlarınızı ve zorluk yaşanılan alanlarınızdaki imkansızlıkları imkanlı hale getirmek için elimizden geldiğince çalıştığımızı bilmenizi istiyorum."

Çiçek, Afyonkarahisar'daki engelli aileler ile sivil toplum kuruluşları arasındaki uyum ve sevgiye hayran olduğunu vurguladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise yakın zamanda engelsiz gastronomi ve terapi merkezinin yakında açılışının yapılacağını müjdeledi.

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü ve İl Müftüsü Sinan Kazancı da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların arından şiirler okundu, engelsiz koro konser verdi.

Protokol üyeleri, spor alanında derece yapan engelli sporculara hediye takdim etti.

Program, yemek ikramının ardından sonra erdi.

Afyonkarahisar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi
Afyonkarahisar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi
Afyonkarahisar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi
Afyonkarahisar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi
Afyonkarahisar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi

Dünya Engelliler Günü, Gökmen Çiçek, Karahisar, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi - Son Dakika
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