Afyonkarahisar'da 3 belde ve bir köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 3 belde ve bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu, 16 Ekim'den itibaren Değirmenayvalı, Gebeceler ve Çıkrık beldeleri ile Olucak köyünde uygulanan Kovid-19 karantinasının kaldırılmasına karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.