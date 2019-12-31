Afyonkarahisar'da 3 bin 500 fidan dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 3 bin 500 fidan dağıtıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 3 bin 500 fidan dağıtıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, "Yeni Yılda Ağaç Kesme Fidan Dik" sloganı ile başlattıkları proje ile vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttı.

Afyonkarahisar'da 3 bin 500 fidan dağıtıldı, System.String[]

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, "Yeni Yılda Ağaç Kesme Fidan Dik" sloganı ile başlattıkları proje ile vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttı.

Etkinilik öncesi konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, batıda yaygın olan yılbaşı ağacı olayının, ülkemizde de bazen ağaç kesme olayına dönüştüğünü söyledi.

Bunun önüne geçmek için insanlarda farkındalık yaratmak için fidan dikmeye yönlendirdiklerini aktaran Vali Tutulmaz, şunlar söyledi.

"Ağaç kesmek yerine ağaç dikmeyi önceleyen bir kampanyayı sizlerle paylaşıyoruz. Malumunuz olduğu üzere yılbaşını bazı anlayışta ağaç keserek, onu süsleyerek kutlama eğilimi var. Ancak bizde ağaç dikmeyi daha ön plana alan bir anlayış var. Bu yüzden bakanlığımızın öncülüğünde her yıl yılbaşı öncesinde bu kampanyayı devam ettiriyoruz. Bu yılda fidanları vatandaşlarımıza dağıtarak 'ağaç kesmeyelim ağaç dikelim' diyoruz. Bu vesileyle Afyonkarahisarlı hemşerilerimizin, bütün insanlığın yeni yılını kutluyorum yeni yılın sağlık, huzur, mutluluk ve bütün güzellikleri beraberinde getirmesini diliyor, hayırlı uğurlu bir yıl olsun diyorum."

Vali Mustafa Tutulmaz'ın konuşmasının ardından, Anıtpark önünde Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Orman İşletme ve Orman Fidanlık Müdürlüğü çalışanları tarafından yetiştirilen 3 bin 500 fidan vatandaşlara dağıtıldı.

Mustafa Tutulmaz, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış
2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi Cezaevinden firar etti! 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti

Son Dakika Haberleri
23:06 Diyarbakır'da AK Partili gençlerden polise çorba ikramı - Son Dakika
23:04 Kocaeli'de aranan cezaevi firarisi Düzce'de yakalandı - Son Dakika
23:04 Ankara Valisi Şahin'den polis ve jandarma personeline yeni yıl ziyareti - Son Dakika
23:02 Çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
23:01 Esra Erol, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı 24 saatte buldu - Son Dakika
22:45 Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış - Son Dakika
22:20 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 23:10:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da 3 bin 500 fidan dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]