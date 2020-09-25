3 bin 94 öğrenciye televizyon ve çalışma masası dağıtılacak - Son Dakika

Afyonkarahisar Valiliği, evlerinde televizyon bulunmadığı için EBA TV'yi izleyemeyen ve uygun çalışma ortamı olmayan ihtiyaç sahibi 3 bin 94 öğrenciye telelevizyon ve çalışma masası hediye edecek.

"Her Ev Bir Okul" projesiyle ilgili valilik binası önünde düzenlenen programda gazetecilere açıklamada bulunan Vali Gökmen Çiçek, salgın sürecinde, ülke genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da öğrencilerin derslerini uzaktan eğitimle evlerinden takip etmek zorunda kaldığını anımsattı.

Öğrencilerin, evlerinde kaldıkları bu süreçte çalışma ortamlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın evlerinde iki büklüm bir şekilde yerde ders çalışmalarını istemiyoruz. 'Bu konuda ne yapabiliriz' diye düşündüğümüzde bu projeyi başlatmaya karar verdik. Aynı zamanda EBA TV üzerinden devam eden dersleri takip edemeyen çocuklarımızın olduğu bilgisi üzerine de imkanları olmayan öğrencilerimize televizyon temin etmeye karar verdik. Proje kapsamında il genelinde dar gelirli ve çalışma masası alamayan öğrencilerimizin tespitini yaptık. Çalışmanın ardından ihtiyaç sahibi 3 bin 94 öğrencimize ulaştık."

"Bugün bin çalışma masası ile 20 televizyon dağıtılacak"

Çiçek, başlattıkları proje kapsamında 16 günde, il genelinde 1099 öğrenciye çalışma masalarının ve 69 öğrenciye televizyonlarının ulaştırıldığını aktardı.

Bugün de bin çalışma masası ile 20 televizyonun daha öğrencilere teslim edileceğini belirten Çiçek, "Bu süreçte bizlere hem yurt içi hem de yurt dışından çok sayıda destek geldi. Sivil toplum kuruluşlarımızdan çok büyük destek aldık ve projemiz de geniş kitlelere yayılıyor. Biz Afyonkarahisar'ın eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerimize yapılacak her işte, iş dünyasının, hayırseverlerimizin ve sivil toplum kuruluşlarının yanımızda olduğunu gördük. Hatta bizden daha fazla duyarlı olduklarını gördük." dedi.

"İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz bize ulaşsın"

Çiçek, "Her Ev Bir Okul" projesinin, Afyonkarahisar'da ilk olduğunu ve eğitim alanındaki çalışmaların devam edeceğini anlattı.

Bu yılın sonuna kadar okul idarecileri ve öğretmenlerle birlikte fırsat eşitliğini sağlayarak Afyonkarahisar'ın eğitimdeki durumunu farklı bir noktaya taşıyacaklarını dile getiren Çiçek, hiçbir öğrencinin çalışma masasız ve televizyonsuz kalmasını istemediklerini söyledi.

Bu konuda kararlı olduklarını kaydeden Çiçek, "Her bir öğrencimize ulaşacağız. Buradan bir kez daha ifade ediyorum. İhtiyaç sahibi olan ve çalışma masası olmayan tüm öğrencilerimiz lütfen bizlere ulaşsınlar. Biz, Afyonkarahisar'da eğitimde çağ atlatmaya kararlıyız." diye konuştu.