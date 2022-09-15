AFYONKARAHİSAR'DA 3 EV YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR'DA 3 EV YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

15.09.2022 00:44

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangında 2'si ahşap 3 ev kullanılamaz hale geldi.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangında 2'si ahşap 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın vatandaşların da desteğiyle itfaiye ekiplerince 4 saatlik müdahaleyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Sandıklı'ya bağlı Bektaş köyünde Süleyman Başpınar'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki Ali Osman Başpınar'a ait 2 katlı ahşap ev ile Mahmut Toprak'a ait 3 katlı betonarme eve de sıçradı. Evlerde bulunanlar hızla tahliye edilirken, köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine Sandıklı merkez, çevre ilçe ve beldelerden çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Jandarmanın geniş güvenlik aldığı ve sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu yangın bölgesine gelen Kaymakam Mehmet Sülün ile Belediye Başkanı Mustafa Çöl, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Köylülerin, traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleriyle destek verdiği yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında 3 ev de kullanılmaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Başpınar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR'DA 3 EV YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ - Son Dakika

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