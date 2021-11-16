AFYONKARAHİSAR'DA 3 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDE SAHTE İÇKİ ŞÜPHESİ - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin tedavisi devam ediyor.

Bolvadin'in Ağılönü Mahallesinde oturan Muharrem Sınık (51), pazar günü öğle saatlerinde evinde içki içtikten sonra gece rahatsızlanıp, devlet hastanesine gitti. Hastanedeki müdahalesi sırasında komaya giren Sınık, görme yetisini kaybedip, hayati tehlikesi olduğu için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Sınık, dün hayatını kaybetti. Polis, Sınık'ın eşinden, kocasının öğle saatlerinde evde içki içtiğini öğrendi. Zehirlenme şüphesiyle morgda otopsisi yapılan Sınık, toprağa verildi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Şıhlar Mahallesi'ndeki evde yalnız yaşayan Ercan Üstündağ'dan (29) dün haber alamayan yakınları ise polise haber verdi. Polis, babası Arif Üstündağ'a ulaşıp, birlikte oğlunun evine girdi. Ercan Üstündağ odada yerde yüz üstü yatar halde bulundu. Sağlık ekipleri, Ercan Üstündağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, Ercan Üstündağ'ın sürekli alkol tükettiğini, cuma günü de Muzaffer Güçer ile birlikte içki içtiğini öğrendi. Üstündağ'ın cansız bedeni, Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SATTIĞI ALKOLDEN RAHATSIZLANDI

Ercan Üstündağ ile içki içtiği belirlenen Muzaffer Güçer de rahatsızlık hissetmesi üzerine Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan müdahalede alkol zehirlenmesi teşhisi konulan Güçer'in tedavisi devam ediyor. Dün fenalaşarak hastaneye giden Hasan Hüseyin Karagöz'ün (23) de sahte içkiden zehirlendiği üzerinde duruluyor. .

ALKOLÜ 50 LİRAYA PET ŞİŞEDE SATIN ALDI

Sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine polis geniş çaplı araştırma başlattı. Polise bilgi veren Hasan Hüseyin Karagöz, 3-4 gün önce Muzaffer Güçer'den 50 lira karşılığında pet şişede yaklaşık 1,5 litre içki aldığını anlattı. Karagöz içkiyi içtikten sonra dün sabah saatlerinde gözlerinde görme kaybı olduğunu fark edip, ilçede alkol tükettikten sonra sonra ölenler olduğunu duyunca kontrol için hastaneye geldiğini söyledi. Hastanede tedaviye alınan Karagöz, görme yetisini kaybedip, komaya girdi. Karagöz'ün tedavisi Bolvadin Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde devam ediyor.

ÖLÜMÜNDE 'SAHTE İÇKİ' ŞÜPHESİ

Pazar günü ise Şıhlar Mahallesi'nde oturan Basri Çamlı'yı (58) evde hareketsiz yatarken gören yakınları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipler, Çamlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çamlı'nın cansız bedeni Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İncelemelerin ardından Çamlı'nın cenazesi, otopsinin ardından dün yakınları tarafından defnedildi. Çamlı'nın sahte içkiden hayatını kaybettiğini değerlendiren polis, ölüm nedeninin belirlenmesi için araştırmasını sürdürüyor.