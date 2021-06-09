SPOR Afyonkarahisar'da 3 şampiyona birden yapılacak

Afyonkarahisar'da 3 şampiyona birden yapılacak

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)-

AFYONKARAHİSAR'daki pistte düzenlenecek Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası bu hafta sonu gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar'da 12-13 Haziran'da düzenlenecek olan Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Şampiyonaların yapılacağı yerde gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş katıldı.

'6 SENE ÖNCEKİ HEYECANI DUYUYORUM'

Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, koronavirüs sürecinde Afyonkarahisar'da, Türkiye'de ilk uluslararası organizasyonu belediyenin katkılarıyla yapacaklarını söyledi. 6 sene evvelki ilk heyecanı duyduğunu dile getiren Akülke, "Çünkü 1,5 yıldır hem organizasyonu hem yarışları hem de normalleşmeyi özlemiştik. İnşallah önce Afyonkarahisar'ımız için sonra da ülke için normalleşmenin ilk göstergesi olur. Geçen sene demiştik 'Güvenlik ülke Türkiye' sloganı ile Doğu Avrupa, Avrupa ve Türkiye Şampiyonasını bu hafta sonu gerçekleştireceğiz" dedi.

ŞAMPİYONALAR NORMALLEŞMENİN İLK ADIMLARI

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 2020 yılında gerçekleştirmek istedikleri Dünya Motokros Şampiyonası'nı pandemiden dolayı bu seneye ötelediklerini söyledi. Sağlık bakanının yaptığı açıklamalara göre haziran ayı sonuna kadar 20 yaş altına kadar aşılamaları bitireceklerini ifade ettiğini hatırlatan Başkan Zeybek, hükümetin yeterli miktarda aşıyı temin ettiğini ifade etti. Bundan sonra normalleşmeye dönüldüğüne dikkati çeken Başkan Zeybek, "Normalleşmenin ilk işareti olarak da Mahmut Bey'in söylemiş olduğu Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası ve Türkiye Motokors Şampiyonasını gerçekleştireceğiz. Tabii normal Dünya Motokros Şampiyonası da ekim ayı içerisinde okullar yüz yüze eğitim başladığı anda olacak. Festival şeklinde 5 günlük bir süre içerisinde devam edecek" diye konuştu.

'PİST LOKUM GİBİ'

Konuşmaların ardından Başkan Zeybek'e pistin hazır olduğunu anlatan Başkan Akülke, toprağın çok güzel ve yumuşak, sporcuların tabiri ile 'Yenecek durumda' olduğunu aktardı. Akülke, bir basın mensubunun da 'lokum gibi' sözü üzerine yabancı sporculara doğru tabirin 'lokum gibi' olarak anlatacağını söyledi.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleriyle yapılacak yarışmaya Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Makedonya, Moldova, Yunanistan, Arnavutluk, Macaristan, Hırvatistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sporcular katılacak.

Anadolu Motor Sporları Kulübü organizatörlüğünde düzenlenecek şampiyonada, Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışı, BMU Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk yarışında sporcular ödül kürsüsüne çıkmak için mücadele edecek. Şampiyonada, 9 farklı kategori; MX, MX1, MX2, MX2 Junior, MXSenior, Veteran, 50cc, 65cc ve 85 cc'de kupa mücadelesi verilecek. Şampiyona, 12 Haziran Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak. Aynı gün MX ve minik sporcuların yer aldığı 50 cc sınıflarının ilk etap yarışları yapılacak.