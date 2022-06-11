Polis ekipleri, araştırma ve teknik takibin ardından E.A'yı dolandırdıkları iddia edilen B.A, (30) O.A (32), A.B, (41) ile Ö.F.M'yi (33) Malatya ve İstanbul 'daki adreslerinde yakalayıp, Afyonkarahisar'a getirdi.

Kaynak: AA

Karahisar, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da 3 şüpheli dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

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