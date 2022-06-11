Afyonkarahisar'da 3 şüpheli dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 3 şüpheli dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı

11.06.2022 19:12
Afyonkarahisar'da 3 şüpheli dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı

Afyonkarahisar'da kendilerini polis olarak tanıtıp, FETÖ bahanesiyle esnafın 190 bin lirasını dolandırdıkları öne sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Afyonkarahisar'da kendilerini polis olarak tanıtıp, FETÖ bahanesiyle esnafın 190 bin lirasını dolandırdıkları öne sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kentte giyim üzerine esnaflık yapan E.A'yı telefonla arayan 2 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp, "Adınız FETÖ'ye karıştı" bahanesiyle verdikleri banka numaralarına para yatırmasını istedi.

E.A, evindeki altınları bozdurup, bankadaki parasıyla birlikte 190 bin lirayı şüphelilerin banka hesaplarına gönderdi.

Dolandırıldığını anlayan E.A, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, araştırma ve teknik takibin ardından E.A'yı dolandırdıkları iddia edilen B.A, (30) O.A (32), A.B, (41) ile Ö.F.M'yi (33) Malatya ve İstanbul'daki adreslerinde yakalayıp, Afyonkarahisar'a getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A, O.A ve A.B, hakimlikçe tutuklandı, Ö.F.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 3 şüpheli dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

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