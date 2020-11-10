Afyonkarahisar'da 300 bin çiçek dikimi yapılacak - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın muhtelif caddeleriyle birlikte park ve dinlenme alanlarını güzelleştirecek ve estetik bir görünüme kavuşturacak 300 bin adet çiçeği toprakla buluşacak.

Afyonkarahisar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kışlık çiçek dikimine başladı. Muhtelif park ve kavşaklarda çalışan ekipler toplamda 300 bin adet çiçeği toprakla buluşturacak.

Park Bahçeler Müdürlüğü yaz ayları süresince kentin muhtelif bölgelerinde gerçekleştirdiği çiçek dikim çalışmalarını, kış aylarında da aralıksız olarak sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde ekipler, tespit edilen kavşaklar ve muhtelif bölgelerde 300 bin kışlık çiçek dikecek. Çalışmalar çerçevesinde çeşitli parklara ve kavşaklara lale, hercai menekşe sümbül soğanı cinsi çiçekler dikecek. - AFYONKARAHİSAR