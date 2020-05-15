Afyonkarahisar'da 31 gölete 208 bin 500 balık bırakıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında il merkezi ve 10 ilçedeki 31 gölete 208 bin 500 balık bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında İl merkezi, Bolvadin, Çay, Dinar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, Sultandağı ve Şuhut ilçelerindeki tatlı su kaynaklarına 208 bin 500 sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, Erkmen göletinde balıklandırma çalışmaları sırasında yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın tatlı su kaynakları bakımından zengin olduğunu ve her yıl düzenli olarak göl ve göletlerde balıklandırma çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Ekiplerin il merkezi ve 10 ilçedeki 2020 yılı balıklandırma çalışmalarını tamamladığını dile getiren Acar, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın her yıl düzenli olarak iç suları balıklandırma projesi kapsamında göl ve göletlere balık bırakılmaktadır. Afyonkarahisar'da da bu yıl 31 tatlı su kaynağına 208 bin 500 sazan balığı yavrusu bırakıldı. İlimizde göl ve göletlerinde bulunan balıklarımızın sürekliliğinin sağlanabilmesi için üreme döneminde yumurta bırakmasına müsaade edilmeli ve vatandaşlarımızın 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında amatör avcılık yapmaması önemlidir."