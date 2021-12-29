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Afyonkarahisar'da 370 öğrenciye trafik güvenliği ve bilişim suçları farkındalık eğitimi düzenlendi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 370 öğrenciye trafik güvenliği ve bilişim suçları farkındalık eğitimi düzenlendi

29.12.2021 16:49
Afyonkarahisar'da 370 öğrenciye trafik güvenliği ve bilişim suçları farkındalık eğitimi düzenlendi

Afyonkarahisar ile iki ilçedeki 370 öğrenci ile 75 okul yöneticisine trafik güvenliği ve Siberay programı eğitimi verildi.

Afyonkarahisar ile iki ilçedeki 370 öğrenci ile 75 okul yöneticisine trafik güvenliği ve Siberay programı eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, merkezdeki Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 120 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Dazkırı ilçesindeki Ahmet Zübeyde Anadolu Lisesindeki 250 öğrenci ile Dinar ilçesindeki 75 okul yöneticisine Siberay programı kapsamında bilişim suçları farkındalık semineri düzenledi.

Eğitim çalışmalarının belirli programlar dahilinde devam edeceği bildirildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Lisesi, Karahisar, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 370 öğrenciye trafik güvenliği ve bilişim suçları farkındalık eğitimi düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 370 öğrenciye trafik güvenliği ve bilişim suçları farkındalık eğitimi düzenlendi - Son Dakika
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