Afyonkarahisar'da 375 gram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 375 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

6 saat önce

Afyonkarahisar'da otomobilinde 375 gram uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 375 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, System.String[]

Afyonkarahisar'da otomobilinde 375 gram uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 375 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:44 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da 375 gram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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