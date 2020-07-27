Afyonkarahisar'da 385 parça tarihi eser ele geçirildi: 5 gözaltı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında Roma dönemine ait mezar taşı olmak üzere 385 parça tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaptıkları istihbarat çalışmaları ile kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığını tespit etti. Ekiplerin yürüttüğü takip sonucu, Sinanpaşa ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerde ve üzerlerinde yapılan aramalarda tamamı tarihi eser olarak değerlendirilen Roma dönemine ait mezar taşı, 355 sikke, 25 çeşitli obje ve 4 yüzük ele geçirildi. Kaçak yollarla arama ve kazı çalışmasında kullanılan dedektör, ruhsatsız av tüfeği ve kazıda kullanılan çapa da bulundu. E.Ö. (39), M.T. (35), A.Y. (37), A.B. (51) ve R.Y. (34) gözaltına alındı. 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.