Afyonkarahisar'da 4 adresten hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 4 adresten elektrikli bisiklet, bisiklet ve eşya çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Çetinkaya, Yeşilyurt ve Karşıyaka Mahallelerinde elektrikli bisiklet, bisiklet ve eşya çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.K, olduğunu tespit etti.
Ekipler, şüpheliyi adresinde gözaltına aldı.
Suçunu itiraf eden M.K'in emniyetteki sorgusu sürüyor.
Kaynak: AA
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