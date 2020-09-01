Afyonkarahisar'da 4 binada uygulanan Korona virüs karantinası sona erdi - Son Dakika

Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi Başkanlığı kararı ile kentte 4 binada uygulanan Korona virüs (Covit-19) karantinası kaldırıldı.

Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi aldığı karar ile kentte 4 binada uygulanan Korona virüs karantinasını kaldırdı. Alınan karar ile Hasan Karaağaç ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahalleri ile Beyyazı ve Salar Beldelerinde 4 bina ile ilgili uygulanan karantina sona erdirildi. - AFYONKARAHİSAR