Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi Başkanlığı kararı ile kentte 4 binada uygulanan Korona virüs (Covit-19) karantinası kaldırıldı.
Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi aldığı karar ile kentte 4 binada uygulanan Korona virüs karantinasını kaldırdı. Alınan karar ile Hasan Karaağaç ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahalleri ile Beyyazı ve Salar Beldelerinde 4 bina ile ilgili uygulanan karantina sona erdirildi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 16:28 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da 4 binada uygulanan Korona virüs karantinası sona erdi - Son Dakika