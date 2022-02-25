Afyonkarahisar'da 4 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

25.02.2022 14:21
Afyonkarahisar'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Afyonkarahisar'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Afyonkarahisar'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması yaptı.

Uygulamada, park, bahçe, cadde ve sokaklardaki 116'sı yabancı uyruklu 624 kişinin kimlik ve belgelerini kontrol etti.

Üzerlerinde resmi makamlarca verilmiş kimlikle belgesi olmayan 4 Afganistan uyruklu kişinin yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Uygulamada, çeşitli suçlardan araması bulunan 1'i Suriye uyruklu 2 kişi de gözaltına alındı.

Öte yandan yol izin belgesi olmayan Suriye uyruklu bir kişiye de 1285 lira para cezası kesildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 4 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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