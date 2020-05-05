Afyonkarahisar'da 4 ilçeye yeni kaymakam atandı - Son Dakika

Yeni yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü vekaleten yürüten Feyzullah Dereci'nin atama kararı çıkarken, 4 ilçe de yeni kaymakam atandı.



Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Feyzullah Dereci atanırken 4 ilçeye de yeni kaymakam atandı. Buna göre İhsaniye Kaymakamlığına Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Semih Doğanoğlu atanırken, İscehisar Kaymakamlığına Tokat Valiliği Kaymakam Adayı Uğur Kapak, Sinanpaşa Kaymakamlığına Kütahya Valiliği Kaymakam Adayı Kübra Demirer ve Bayat Kaymakamlığına Balıkesir Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Tekeş atandı. - AFYONKARAHİSAR