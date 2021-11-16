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Afyonkarahisar'da 4 kişinin öldüğü otomobilden yaralı kurtulduktan sonra hastanede yaşamını yitiren genç toprağa verildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 4 kişinin öldüğü otomobilden yaralı kurtulduktan sonra hastanede yaşamını yitiren genç toprağa verildi

16.11.2021 11:51
Afyonkarahisar'da 4 kişinin öldüğü otomobilden yaralı kurtulduktan sonra hastanede yaşamını yitiren genç toprağa verildi

Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde ateş açılması sonucu 4 kişinin öldüğü otomobilden yaralı kurtulduktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yusuf Mercan'ın cenazesi, defnedildi.

Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde ateş açılması sonucu 4 kişinin öldüğü otomobilden yaralı kurtulduktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yusuf Mercan'ın cenazesi, defnedildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 9 gün süren tedavisini ardından yaşamını yitiren Yusuf Mercan'ın (31) cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Mercan'ın naaşı, Çıkrık Belde Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazeye, Mercan'ın yakınları, Çıkrık Belediye Başkanı Recep Küçükkayar ve vatandaşlar katıldı.

Küçükkayar, gazetecilere, belde halkının Yusuf Mercan'ın ölümü ile ikinci şoku yaşadığını söyledi.

Yusuf Mercan'ın hayatını kaybettiğini öğrendiklerinde çok üzüldüklerini dile getiren Küçükkayar, "Beldemizde daha önceden böyle olaylar yaşamıyorduk. Kasabamız gayet sakindi. Gerçekten çok üzgünüz, bir aile yok oldu. Şoku atlatmadan şimdi ikinci şok geldi. Yusuf Mercan da vefat etti. Allah rahmet eylesin, çok üzgünüz." dedi.

Olay

Çıkrık beldesi meydanında 6 Kasım'da İ.K'nin, otomobile silahla ateş açması sonucu kızının boşandığı eşi Yusuf Mercan, dünürleri Mevlüt ve Şefika ile eski damadının kız kardeşi Hatice Mercan ve anneannesi Hanife Mutlu yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanife Mutlu, Mevlüt, Hatice ve Şefika Mercan yaşamını yitirmişti. İ.K, "kasten adam öldürmek ve yaralamak"tan tutuklanmıştı.

Olayda yaralanan Yusuf Mercan, hastanedeki 9 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetmişti.

Recep Küçükkayar, Devlet Hastanesi, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 4 kişinin öldüğü otomobilden yaralı kurtulduktan sonra hastanede yaşamını yitiren genç toprağa verildi - Son Dakika


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