Afyonkarahisar'da "4. Ulusal Tarım Günleri" başladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da "4. Ulusal Tarım Günleri" başladı

03.06.2022 20:38
Afyonkarahisar'da "4. Ulusal Tarım Günleri" başladı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde "4. Ulusal Tarım Günleri" ile "2. Ulusal Kiraz Çalıştayı" başladı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde "4. Ulusal Tarım Günleri" ile "2. Ulusal Kiraz Çalıştayı" başladı.

Kapalı Pazar Yeri'nde Sultandağı Kaymakamlığı, Sultandağı, Dereçine ve Yeşilçiftlik Belediyeleri, İlçe Ziraat Odası, Süt Birliği ile Çay Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen "4. Ulusal Tarım Günleri"ne 49 firma katılıyor.

2. Ulusal Kiraz Çalıştay'ının ilk gününde ise, bölgedeki çiftçiler, kiraz üretimi ve kiraz zararlıları ile mücadele konularında bilgilendirildi.

Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, AA muhabirine, kirazın başkenti ve kırmızı meyveler diyarında 4. Ulusal Tarım Günleri ile 2. Ulusal Kiraz Çalıştayı'nı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalıştayın ana konusunun kiraz olduğunu dile getiren Demirbilek, şöyle konuştu:

"Üniversitelerimizden akademisyenlerimiz ve alanında uzman ziraat mühendislerimiz burada, kiraz üreticilerine bilgilendirmede bulunuyor. Özellikle kiraz yetiştiriciliği detaylı olarak işleniyor. Tarım günlerimizde ise 49 firmamız katılıyor. Teknoloji ve tarımsal ilaç sektörünün önde gelen firmaları da burada çiftçilerimize ürünlerini tanıtıyor. Üreticilerimizde bu fırsatı en iyi şekilde burada değerlendiriyor."

Demirbilek, 4. Ulusal Tarım Günleri ile 2. Ulusal Kiraz Çalıştayı'na ilk gün katılan çiftçilerden çok güzel geri dönüş aldıklarını vurguladı.

3 gün sürecek tarım günlerinde çiftçilerin katılacağı çeşitli yarışmalar düzenleneceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Sultandağı, Karahisar, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da '4. Ulusal Tarım Günleri' başladı - Son Dakika

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