Afyonkarahisar'da 4 yıldır aranan FETÖ zanlısı yakalandı - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıldır aranan FETÖ zanlısı D.K'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

Dükkanı kurşun yağmuruna tutulan berber dehşet anlarını anlattı: Hepimiz çok korktuk, çocuklar da vardı

Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor