Afyonkarahisar'da 4 yıldır aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 4 yıldır aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 4 yıldır aranan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da 11 suçtan aranan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

Afyonkarahisar'da 4 yıldır aranan şüpheli yakalandı, System.String[]

Afyonkarahisar'da 11 suçtan aranan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "tehdit, hakaret, basit cinsel saldırı, basit yaralama, hırsızlık, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi 11 ayrı suçtan 4 yıldır aranan A.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin Afyonkarahisar'daki evine geldiği bilgisi üzerine, düzenlediği operasyonda, A.A.'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yargıtay, iş yerinde küfür ve hakaret eden işçinin tazminatsız kovulmasına karar verdi
Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 23:34:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da 4 yıldır aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]