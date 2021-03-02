- Afyonkarahisar'da 40 bin öğrenci eğitim ve öğretime başladı- Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın: - "Sınavlar 8 Mart'ta yüz yüze... - Son Dakika

- Afyonkarahisar'da 40 bin öğrenci eğitim ve öğretime başladı- Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın: - "Sınavlar 8 Mart'ta yüz yüze...

02.03.2021 18:35

- Afyonkarahisar'da 40 bin öğrenci eğitim ve öğretime başladı Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın: "Sınavlar 8 Mart'ta yüz yüze yapılmaya başlanacak" Yeni normalleşme sürecinin başlamasının ardından Afyonkarahisar'da 40 bin öğrenci bugün eğitim ve öğretime başladı.

- Afyonkarahisar'da 40 bin öğrenci eğitim ve öğretime başladı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın:

"Sınavlar 8 Mart'ta yüz yüze yapılmaya başlanacak"

AFYONKARAHİSAR - Yeni normalleşme sürecinin başlamasının ardından Afyonkarahisar'da 40 bin öğrenci bugün eğitim ve öğretime başladı.

Kabine toplantısının ardından iller bazında normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte risk bakımından sarı iller arasında bulunan Afyonkarahisar'da bugün eğitim ve öğretim başladı. Afyonkarahisar'da yeni normalleşme süreciyle eğitim ve öğretimin başladığını bildiren İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, "Dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısından sonra illerin yerinde karar alma yöntemiyle bizde bugün eğitim ve öğretime başladık. Bizim ilimiz risk açısından orta riskli illerin içerisinde yer aldığı için yani sarı renkte. Okul öncesi gruplar, ilkokullar tüm kademelerde, 8. sınıflar, 12. sınıflar bugün eğitim ve öğretime başladı" dedi.

Afyyonkarahisar'da bugün itibariyle 40 bin öğrencinin eğitim ve öğretime başladığını belirten Yalçın, "Yaklaşık 40 bin civarında, ama yarından itibaren ara sınıfları da planladığımızda dönüşümlü bir şekilde haftada 2 gün olarak ilkokul, ortaokul ve lise ara sınıfları devam edecekler. Lise 12. Sınıflar, ortaokul 8. Sınıflar ile okul öncesi anaokullarımız tam zamanlı gibi 4-5 gün eğitime devam edecekler" diye konuştu.

Sınavların ne zaman yapılacağı sorusuna da açıklık getiren Milli Eğitim Müdürü Yalçın şu ifadelere yer verdi:

"Sınavlarla ilgili daha önce bakanlığımızın almış olduğu bir karar vardı 8 Mart'tan itibaren yüz üze yapılmasıyla ilgili şuanda yeni bir karar gelmediği için o geçerli. Üst düzey yine tedbirlerimizi alarak seyreltilmiş bir şekilde sınavlarımızı yapacağız. Ama bakanlığımız yeni bir karar alırsa ona uymak durumundayız.

- Afyonkarahisar'da 40 bin öğrenci eğitim ve öğretime başladı- Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın: - Sınavlar 8 Mart'ta yüz yüze...
- Afyonkarahisar'da 40 bin öğrenci eğitim ve öğretime başladı- Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın: - Sınavlar 8 Mart'ta yüz yüze...
- Afyonkarahisar'da 40 bin öğrenci eğitim ve öğretime başladı- Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın: - Sınavlar 8 Mart'ta yüz yüze...
- Afyonkarahisar'da 40 bin öğrenci eğitim ve öğretime başladı- Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın: - Sınavlar 8 Mart'ta yüz yüze...

Metin Yalçın, Karahisar, Milli, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Afyonkarahisar'da 40 bin öğrenci eğitim ve öğretime başladı- Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın: - 'Sınavlar 8 Mart'ta yüz yüze... - Son Dakika


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