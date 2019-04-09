Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da 4006 Tübitak Fuarı

Afyonkarahisar'da 4006 Tübitak Fuarı

1 saat önce

Afyonkarahisar Hamidiye Ortaokulu tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Afyonkarahisar'da 4006 Tübitak Fuarı, System.String[]
Afyonkarahisar Hamidiye Ortaokulu tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Okulun çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen fuarda farklı sınıflar tarafından oluşturulan 22 proje sergilendi.

Bilim fuarının açılışı, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Çınar tarafından gerçekleştirildi. Çınar, açılış kurdelesini hayırlı olsun dilekleriyle kesti.

Hamidiye ortaokulu 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı Koordinatörü Selda Topal, fuarda 22 araştırma ve inceleme projesinin yer aldığını dile getirdi.

Topal, şunları kaydetti:

"2023 eğitim vizyonunda artık bilim ve araştırmanın daha çok öne çıktığını görüyoruz. Artık eskisi gibi kitap başında sürekli okuyan, yazan, soru çözen öğrencilerden ziyade, araştıran, kendini geliştiren insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun için bu tür bilim fuarlarına öncelik veriyoruz. Bu sene üçüncüsünü düzenliyoruz. Burada 11 tane araştırma projemiz var. Yöresel olarak Akarçay'ın sıcaklık incelemesi ve kaplıca sularının tarımsal üretime olan katkısını inceleyen iki projemiz var."

Okul Müdürü Nevzat Çakar da Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda öğrencileri bilime yönlendirdiklerini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:06 Kaynak: AA

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