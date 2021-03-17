Afyonkarahisar'da 46 gün önce kaybolan gencin ailesi, oğullarından gelecek haberi bekliyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 46 gün önce kaybolan gencin ailesi, oğullarından gelecek haberi bekliyor

17.03.2021 15:37
Afyonkarahisar'da 46 gün önce kaybolan gencin ailesi, oğullarından gelecek haberi bekliyor, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ailesinin 46 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu gençten gelecek güzel haber bekleniyor.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ailesinin 46 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu gençten gelecek güzel haber bekleniyor.

Kentte, ailesi tarafından 31 Ocak'ta kayıp başvurusunda bulunulan Barış Çağlar (27) ile ilgili güvenlik güçlerince, arama çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, kayıp gencin otomobilin bulunduğu bölgedeki dağlık ve kırsal arazide arama tarama çalışmalarında henüz bir bulguya ulaşamadı.

Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünce de kayıp gençle ilgili Kamu Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ile kullandığı telefon hattı üzerinde teknik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Kayıp gencin babası Erdal Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun bir hafta önce kendilerini ziyaret için Dinar'a geldiğini ve ertesi gün ortadan kaybolduğunu söyledi.

Oğlunun otomobilinin Bülücalan köyü yolu üzerinde terk edilmiş halde bulunduğunu dile getiren Çağlar, şöyle konuştu:

"Aracın sağ camı açık, ruhsat üzerinde ancak kontak anahtarı araçta yoktu. Sanki arkasından biri kovalıyor da çocuğum aracı oraya acil bırakmış gibi duruyordu. Ayrıca otomobili evimizin önüne getirmek istediğimiz günün akşamı bölgede yabancı plakalı bir araçtan şüphelendik ama karanlık olduğu için plakayı tam belirleyemedik, araç da bölgeden uzaklaştı."

Baba Çağlar, güvenlik güçlerinin ertesi gün soruşturma başlattığını dile getirerek, oğullarından gelecek iyi haberi beklediklerini bildirdi.

Olay

Dinar Gazi Çavuş Mahallesi'nde 31 Ocak'ta babasına ait evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Barış Çağlar (27) için ailesi güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulunmuş, güvenlik güçlerince bölgede drone ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden getirilen iz takip köpekleriyle bölgedeki dağlık ve kırsal alanda arama tarama faaliyetleri başlatılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Karahisar, Kamu, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 46 gün önce kaybolan gencin ailesi, oğullarından gelecek haberi bekliyor - Son Dakika


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