Afyonkarahisar'da 460 konut çekilen kur'a ile sahibini buldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 460 konut çekilen kur'a ile sahibini buldu

20.03.2021 14:55
Afyonkarahisar'da 460 konut çekilen kur'a ile sahibini buldu, System.String[]

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen kur'a çekim törenin konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni evlerine kavuşan ailelere hayırlı olsun dileklerinde bulunarak; "Sandığa gittiğinizde kime istiyorsanız ona oy verin.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen kur'a çekim törenin konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni evlerine kavuşan ailelere hayırlı olsun dileklerinde bulunarak; "Sandığa gittiğinizde kime istiyorsanız ona oy verin. Ama o ana kadar bu ülkeden yana olmak mecburiyetimiz var. Devletten yana olmak mecburiyetimiz var. Onun için yan yana geldiğimiz zaman aşamayacağımız problem olmaz" dedi.

Afyonkarahisar'da DEM- HAR- YOL Konut Yapı Kooperatifi tarafından yaptırılan 460 daire noter huzurunda çekilen kur'a ile sahiplerini buldu. Güvenevler Mahallesi'ne yapılan Türk- İş konutları önünde gerçekleştirilen kur'a töreninde konuşan, Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye olarak zor bir coğrafyada yaşadıklarını söyledi. Dünyanın önemli noktasında olan bir ülke olduklarını ifade eden Atalay şöyle konuştu:

"Bir baktığınız zaman dünyaya, sınırlara, dünyada en kıymetli işte pırlanta mıdır, inci midir ondan böyle göbekte bir ülkeyiz. 100 yıl evvel de, 200 yıl evvel de düşmanımız vardı. Bugünde var. Dışarda da içerde de var. Onun için beraber olmak mecburiyetindeyiz. İşte etrafımızdaki Irak, Suriye'de her gün olanları görüyorsunuz. Onun için bizim bizden başka dostumuz yok. Türk İş Sendikaları Konfederasyonu bir milyon 200 bin üyesi var. Biz 6 milyonluk bir aileyiz. Türkiye'nin bütün bölgeleri bu ülke için şehit verdi. Hala vermeye devam ediyor. Bu bölgede Yunan'ın yaptıklarını dedelerimiz, atalarımız anlattı. Onun için biz birbirimize sarılmak, beraber olmak mecburiyetindeyiz. Sandığa gittiğinizde kime istiyorsanız ona oy verin. Ama o ana kadar bu ülkeden yana olmak mecburiyetimiz var. Devletten yana olmak mecburiyetimiz var. Onun için yan yana geldiğimiz zaman aşamayacağımız problem olmaz."

Konuşmaların ardından noter huzurunda çekilen kur'a ile daireler sahiplerini buldu. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da 460 konut çekilen kur'a ile sahibini buldu
Afyonkarahisar'da 460 konut çekilen kur'a ile sahibini buldu
Afyonkarahisar'da 460 konut çekilen kur'a ile sahibini buldu

Karahisar, Türk İş, Noter, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 460 konut çekilen kur'a ile sahibini buldu - Son Dakika


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