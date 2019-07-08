Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı kazada 4 yaralı

Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Lütfullah Elmas idaresindeki 03 DY 558 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- İzmir
kara yolu 3. kilometresinde Bülent Aksu
yönetimindeki 07 VT 733 plakalı araca arkadan çarptı.
Kazaya arkadan gelen 3 araç da karıştı. Otomobillerden biri yol kenarındaki boş araziye girdi.
Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ambulansları ile Üniversite Hastanesine ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrasında Afyonkarahisar-İzmir kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yolda 2 kilometre araç kuyruğu oluştu. Polis
ekiplerinin kazaya karışan araçları bulunduğu yerden kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.