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Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı kazada 4 yaralı

36 dakika önce

Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı kazada 4 yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Lütfullah Elmas idaresindeki 03 DY 558 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- İzmir kara yolu 3. kilometresinde Bülent Aksu yönetimindeki 07 VT 733 plakalı araca arkadan çarptı.
Kazaya arkadan gelen 3 araç da karıştı. Otomobillerden biri yol kenarındaki boş araziye girdi.
Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Üniversite Hastanesine ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrasında Afyonkarahisar-İzmir kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yolda 2 kilometre araç kuyruğu oluştu.
Polis ekiplerinin kazaya karışan araçları bulunduğu yerden kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:44 Kaynak: AA
Değerli Taş, Afyon, Güncel
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