Afyonkarahisar'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
39 dakika önce
Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:06 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, 18.00 sıralarında Afyonkarahisar- İzmir
karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Lütfullah D. idaresinde ki 03 DY 558 plakalı aracın. Bülent A. idaresindeki 07 VT 733 plakalı otomobile arkadan çarpması sonrasında arkadan gelen 3 araç daha t-kontrolden çıkarak kazaya karıştı. 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis
ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar Afyonkarahisar'da ki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonrası Afyonkarahisar-İzmir karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis
ekiplerinin müdahalesiyle kazaya karışan araçlar yoldan çekilerek yol trafiğe açıldı. - AFYONKARAHİSAR
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