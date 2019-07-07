Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Afyonkarahisar'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

57 dakika önce

Afyonkarahisar'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı Kaza sonrası Afyon-İzmir karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştuAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 5 araçın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Kaza sonrası Afyon- İzmir karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 5 araçın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, 18: 10 sıralarında Afyonkarahisar-İzmir karayolu 3. Kilometresinde meydana geldi.
Lütfullah D. İdaresinde ki 03 DY 558 plakalı aracın Bülent A. idaresinde ki 07 VT 733 plakalı otomobile arkadan çarpması sonrasında arkadan gelen 3 araç daha direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya karıştı. 5 araçın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yaralılar Afyonkarahisar'da ki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonrasında Afyonkarahisar-İzmir karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kazaya karışan araçlar yoldan çekilerek yol trafiğe açıldı.
Afyonkarahisar'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:26 Kaynak: İHA
İzmir, Afyon, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! Trafik kilitlendi Sancaktepe'deki dehşet anları kamerada! Kaldırıma uçan araç yayaların arasına daldı Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti! Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 22:24:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]