Afyonkarahisar'da 5 kişiyi öldüren sanık hakkında 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 5 kişiyi öldüren sanık hakkında 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

24.02.2022 12:25
Afyonkarahisar'da 5 kişiyi öldüren sanık hakkında 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde otomobildeki 5 kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, "kasten öldürme" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde otomobildeki 5 kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, "kasten öldürme" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili İ.K. hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanık hakkında "kasten öldürme"den 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Olayın detaylarına yer verilen iddianamede, sanığın araçtaki önce Mevlüt Mercan'a ardından da aracın sol arka camından içeriye doğru ateş ettiği bildirildi.

Çevredekilerin İ.K'yi durduramadığı belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanık diğer kapıları da açarak içeriye doğru ateş etmeye devam etti. Olay yerinden ayrılan sanık bir süre sonra yine aracın yanına geldi. 'Hepinizi öldüreceğim' diyerek bağıran sanık, bu kez ateş etmedi. Olay yerine gelen tanığın, 'Yeter, hepsi ölmüş, çek git buradan' demesi üzerine sanık bölgeden ayrıldı."

Kavganın nedeninin icra meselesi olduğu iddiası

İfadesine yer verilen İ.K, kendisi hakkında araç alım satım meselesinden dolayı icra takibi başlatıldığını öne sürdü.

Eski dünürleri Mevlüt Mercan'dan aldığı borç karşılığı 40 bin liralık senet imzaladığını aktaran İ.K, senedin icraya konulduğunu kaydetti.

İ.K, senet bir süre sonra tahsilata konulunca eve haciz geldiğini belirterek, şu ifadeyi verdi:

"Mevlüt Mercan'ın ve ailesinin içinde olduğu aracı takip ettim. Araç durduğunda yanlarına gittim. Aracı kullanan Mevlüt'ten icrayı kaldırmasını istedim. Korkutmak için bacaklarına ateş ettim. Aracın ön yolcu koltuğunda eski damadım oturuyordu, araçtan dışarı çıkacaktı ona da ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum."

Çıkrık beldesi meydanında 6 Kasım'da İ.K'nin, otomobile silahla ateş açması sonucu kızının boşandığı eşi Yusuf, dünürleri Mevlüt ve Şefika ile eski damadının kız kardeşi Hatice Mercan ve anneannesi Hanife Mutlu hayatını kaybetmişti.

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Cumhuriyet, Karahisar, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 5 kişiyi öldüren sanık hakkında 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika


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