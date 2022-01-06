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Afyonkarahisar'da "5. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi" başladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da "5. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi" başladı

06.01.2022 15:00
Afyonkarahisar'da "5. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi" başladı

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu'nca düzenlenen 5. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi Afyonkarahisar'da başladı.

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu'nca düzenlenen 5. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi Afyonkarahisar'da başladı.

Kentteki, bir termal otelde düzenlenen yarışmada, 81 ilden gelen 1600'ün üzerinde farklı ırklarda süs tavuğu, güvercin, kaz, ördek ve tavşan, yurt dışından gelen hakemlerce değerlendiriliyor.

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Çetin, AA muhabirine, etkinliğin güzellik yarışması olduğunu ve hayvanların puanlandığını söyledi.

Hayvanları yurt dışından gelen 16 hakemin değerlendirdiğini dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

"Hakemlerin yanlarında da asistanlarımız bulunuyor. Biz de bu yıl kendi hakemlerimizi çıkaracağız. Bu noktada seminerlerimiz de sürekli devam ediyor. Sınavlarını geçen arkadaşlarımız hakem olacak. Ülkemizdeki yarışmalar daha da artacak. Buradaki yarışmada, ayrıca teorik ve pratik hakemlik sınavı da yapıyoruz."

Çetin, hakemlerin yarışmaya katılan hayvanları farklı kategori ve ırklarda tek tek puanladığını vurguladı.

Yarışmaya ilişkin bilgiler veren Çetin, şunları kaydetti:

"Federasyonumuz 2018 yılından beri Avrupa Konfederasyonu içerisinde yer alıyor. Özellikle Türkiye'de süs tavukçuluğu çok ilerledi. Şuanda yarışmamızın yapıldığı alanda 1600'ün üzerinde hayvan bulunuyor. Türkiye'nin her yerinden gelen yaklaşık 70 farklı ırkta süs tavuğu, güvercin, kaz, ördek ve tavşanlarımız var. Puanlamanın ardından cumartesi günü burayı ziyarete açacağız. Pazar günü şampiyon hayvanlara ödüllerini vereceğiz."

"Güvercinlerin çifti, 14-15 bin lira arasında değişiyor"

Afyonkarahisar Akkuyruk Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Abdullah Çankır da yarışmada sadece güvercinler değil, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen farklı türdeki kümes hayvanlarının bulunduğunu bildirdi.

Afyonkarahisar'da da Akkuyruk güvercinlerinin çok özel bir ırk olduğunu anlatan Çankır, "Duruşları ve farklı yapıları olan hayvanlardır. Üzerlerinde de sahipleri tarafından çok büyük emekler vardır. Üretimi zor olan bu güvercinlerin çifti, 14-15 bin lira arasında değişiyor. Yarışmaya katılan dernek üyelerimiz de güvercin kategorisinde birincilik konusunda çok iddialı." diye konuştu.

Hakem asistanı Salih Karahasanoğlu da yarışmada Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen hakemlerle birlikte hayvanları puanladıklarını anlattı.

Değerlendirmeyi hayvanların ırklarına göre yaptıklarını aktaran Karahasanoğlu, "Hayvanları tipi, şekli, boy yüksekliği, göğsü ve kendini taşıması standartlarına göre değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'da 5. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi başladı
Afyonkarahisar'da 5. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi başladı
Afyonkarahisar'da 5. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi başladı
Afyonkarahisar'da 5. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi başladı

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Karahisar, Türkiye, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da '5. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da "5. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi" başladı - Son Dakika
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