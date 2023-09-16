Afyonkarahisar\'da 5 yıldızlı termal oteller bölgesinde iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü.

Afyonkarahisar'da iki kişilik helikopterin düşme anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde Sadıkbey Mahallesi'ndeki oteller bölgesinde 5 yıldızlı bir otelin bahçesine inmek isteyen iki kişilik özel helikopter, pilotun hakimiyetini kaybetmesi sonrasında ağaçlara takılarak düştü. Cep telefonu ile helikopterin inişini çekmek isteyen bir vatandaş ise düşme anını anbean kaydetti. - AFYONKARAHİSAR