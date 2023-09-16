Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal oteller bölgesinde iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü. - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal oteller bölgesinde iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü.

Afyonkarahisar\'da 5 yıldızlı termal oteller bölgesinde iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü.
Son Güncelleme: 16.09.2023 18:31

Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal oteller bölgesinde iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü.

Afyonkarahisar'da iki kişilik helikopterin düşme anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde Sadıkbey Mahallesi'ndeki oteller bölgesinde 5 yıldızlı bir otelin bahçesine inmek isteyen iki kişilik özel helikopter, pilotun hakimiyetini kaybetmesi sonrasında ağaçlara takılarak düştü. Cep telefonu ile helikopterin inişini çekmek isteyen bir vatandaş ise düşme anını anbean kaydetti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Seyahat, Kaza, Turizm, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal oteller bölgesinde iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal oteller bölgesinde iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü. - Son Dakika
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