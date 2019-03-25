Afyonkarahisar'da 50. Yıl Zafer Konseri

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları tarafından 50. yıl zafer konseri düzenlendi.

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları tarafından 50. yıl zafer konseri düzenlendi.



MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Fatih Çetinkaya'nın sponsorluğunda ve Afyonkarahisar Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen 50. Yıl Zafer Konseri, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda gerçekleşti.



Programın açılış konuşmasını yapan MHP Afyonkarahisar Ülkü Ocakları Başkanı Abdurrahman Timur Bayram, "Bugün bu salonda yükselen bu ses eminim ki Afyonkarahisar'ın dalga dalga her köşesine yayılacaktır. 50 yıldır biz cesaretimizi tarihimizden, gücümüzü milletimizden, ilhamımızı ceddimizden alıyoruz." dedi.



MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Fatih Çetinkaya da başarmak için inanmak gerektiğini söyledi.



"Ben meydanlarda size hiç yalan konuşmadım." diyen Çetinkaya, şunları kaydetti:



"Bizler Türk milliyetçileriyiz. Bizler riya nedir bilmeyiz, bizlere hamaset yaptıramazsınız, bizlere yalan konuşturamazsınız. Sizin çok zengin ağa babalarınız olabilir. Bizim aslanlar gibi yüreğimiz var. Sizin İstanbul'da, Ankara'da, bu memlekette iş adamlığı yapmış zengin dostlarınız da olabilir. Ama bizde inanmış bir gençlik var, bize inanmış bir Afyonkarahisar var. Şehitlerimizi kullanıp siyaset yapmayız. Çünkü onlar bizim namusumuzdur. Onlar Türk toplumunun tamamının namusudur."



Konuşmaların ardından, merkez, ilçe ve beldelerin belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.



Daha sonra Ahmet Şafak tarafından konser verildi.



Programa MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan, Merkez İlçe Başkanı Fahri Fevzi Kartal, Ülkü Ocakları Başkanı Abdurrahman Timur Bayram, ilçe, belde başkanları, belediye başkanları, belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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