Afyonkarahisar'da 500'ün üzerinde firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu - Son Dakika

Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, Afyonkarahisar'da 500'ün üzerinde firmanın kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvuru yaptığını kaydetti.

Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında ekonomik tedbirler paketleri uygulamaya konulmaya başladığını söyledi.

Süreçten etkilenen tüm firmalar başvurularını İŞKUR üzerinden yapmaya başladığını ifade eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da şu ana kadar 500'ün üzerinde firma, kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için başvuru yaptı. Ödeme gücü düşen tüm firmalar kısa çalışma ödeneğine başvuru yapabilecek. Ülkemizde de görülen Kovid-19 virüsü nedeniyle iş verenlerimize yönelik kısa çalışma ödeneği başvuruları il müdürlüğümüze yapılmaya başlandı. Bununla ilgili başvuruda bulunmak isteyen iş verenlerimiz 'www.afyon.gov.tr' adresinden başvuru yapabilirler. Başvurularını yapan işverenlerimizin evrakları incelenmektedir. Daha sonra İş Teftiş Kurulu Grup Başkanlığı'na gönderilmektedir. Tüm işverenlerimize bu konuda çağrı yapıyoruz. Ödeme gücü düşen işverenlerimiz var ise, internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir. İş verenlerin çalışanlarına asgari ücretin yüzde 60'ı kadar ücret ödemesi gerçekleştirilecektir. En düşük bin 762 lira olarak gerçekleşecektir. Kısa çalışma ödeneğinin süresi 90 gün olup ilk 7 günü işveren tarafından karşılanacak daha sonraki günlerin ücreti ise İŞKUR Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir."