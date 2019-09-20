Afyonkarahisar'da 500 yıllık aşure geleneği

Afyonkarahisar'da 75 bin kap aşure dağıtıldı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu: "Biriz beraberiz hep birlikte Türkiye'yiz"

Eroğlu, seneye gerçekleşecek olan aşure etkinliğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Mevlana'nın torunu 'Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure' etkinlikleri kapsamında, vatandaşlara 75 bin kap aşure dağıtıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen 'Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure' etkinliğinde, 40 hafıza 40 hatim okutularak 40 kazanda pişirilen aşure, cuma namazının ardından Sultan Divani'nin türbesinin de bulunduğu Mevlevi Camisi başta olmak üzere kentin birçok noktasında dağıtıldı. Mevlevi Camisi'nde düzenlenen aşure dağıtım töreni, Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başladı. Cuma namazının kılınmasının ardından aşure dağıtımı dualar ile gerçekleştirildi. Etkinliğe, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven ve binlerce vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Sultan Divani Mevlana Celalettin Rumi'nin torunlarından. Bu gelenek burada başlamış günümüze kadar devam etmiş bizler de bu geleneği devam ettirmek üzere şu anda beraberiz. Ben Afyonkarahisarlılar olarak sizler adına Genel Başkan Yardımcımıza şehrimize teşriflerinden dolayı hoş geldiniz diyorum. Bizi fazlasıyla mutlu ettiler. İnşallah bu şifalı aşuremizin herkese şifa getirmesini diliyorum. Allah başımızdaki idarecimizin Cumhurbaşkanımızın ülkemizin kalkınması için emek sarf eden herkesin Allah yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

Eroğlu, İHA mikrofonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet etti

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise gelecek yıl yapılacak olan aşure programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etti. Eroğlu "Bu çok güzel bir gelenektir. Bizim kültürümüzün gereğidir. Hakikaten başka ülkelerde yok. Biz millet olarak fakir fukaraya destek veren netice itibariyle yoksulu gözeten bir milletiz. Çünkü İslam'ın gereği budur. Tabi, bu asırlardır devam eden bir gelenek. 40 hafız 40 büyük kazanı dualarla aşure kaynatıyor ve vatandaşlara dağıtılıyor. Görüyorsunuz bütün Afyonkarahisar burada. Netice itibariyle burada dağıtılan aşurelerde şifa olur. Cumhurbaşkanım önümüzdeki yıl aşure programına Afyonkarahisar programına sizi davet ediyoruz. Burada gördüğünüz bütün Afyonkarahisarlılar sizi bekliyor. Sizleri buraya bekliyoruz" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da bir sonraki aşure etkinliğine tüm Türkiye'yi davet etti. Tutulmaz, "Aşure geleneği Afyonkarahisarımızın geleneksel bir uygulamasıdır. Gerçekten bunu biz sadece bir aşure dağıtımı olarak algılamıyoruz. Bu artık bir aşure şöleni. Binlerce kişi burada bugünü dört gözle bekliyor. Artık bu bizim kültürümüzün bir parçası ve bundan sonrada artarak devam edecek. Katılım artıkça bundan sonrada belki de kazanları büyüteceğiz. Daha çok kişiye hitap etmek adına. Herkesi buraya bekliyorum" dedi.