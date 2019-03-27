Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da 513 Bin 993 Seçmen Oy Kullanacak

Afyonkarahisar'da 513 Bin 993 Seçmen Oy Kullanacak

1 saat önce

Afyonkarahisar'da 513 bin 993 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Afyonkarahisar'da 513 Bin 993 Seçmen Oy Kullanacak, System.String[]
Afyonkarahisar'da 513 bin 993 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Bin 946 sandığın kurulacağı Afyonkarahisar'da, belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Afyonkarahisarlılar, Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini, il genel meclis üyelerini ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.


5 yılda 22 bin 491 yeni seçmen


Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Afyonkarahisar'da 513 bin 993 seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Afyonkarahisar'daki seçmen sayısı 22 bin 491 arttı.

Afyonkarahisar'da kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde bin 927 sandık kurulurken, bu seçimlerde bin 946 sandık kurulacak.

En fazla seçmen Sandıklı'da

Afyonkarahisar'da merkezin dışında en fazla seçmen ve sandığın yer aldığı ilçe ise Sandıklı. 42 bin 15 kayıtlı seçmenin bulunduğu Sandıklı'dan sonra ikinci sırada 161 sandık ve 35 bin 492 seçmenle Dinar, üçüncü sırada da 128 sandık ve 31 bin 454 seçmenle Sinanpaşa geliyor. 11 sandık ve 2 bin 128 seçmenle en az sandık ve seçmen Kızılören'de olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Merkez -1 324 100 bin 436

Merkez - 2 308 95 bin 327

Başmakçı 32 7 bin 901

Bayat 28 5 bin 696

Bolvadin 133 31 bin 212

Çay 90 23 bin 635

Çobanlar 34 9 bin 254

Dazkırı 37 8 bin 654

Dinar 161 35 bin 492

Emirdağ 143 29 bin 204

Evciler 23 5 bin 873

Hocalar 30 7 bin 576

İhsaniye 84 20 bin 844

İscehisar 60 16 bin 750

Kızılören 11 2 bin 128

Sandıklı 164 42 bin 15

Sinanpaşa 128 31 bin 454

Sultandağı 50 12 bin 670

Şuhut 106 27 bin 872

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:51 Kaynak: AA

Afyon, Güncel
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