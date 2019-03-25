Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da "55. Kütüphane Haftası" Etkinliği

Afyonkarahisar'da "55. Kütüphane Haftası" Etkinliği

1 saat önce

Afyonkarahisar'da "55. Kütüphane Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Afyonkarahisar'da
Afyonkarahisar'da "55. Kütüphane Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Hattat Karahisari Kültür Merkezi'nde organize edilen etkinlikte, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Programda konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, kütüphanelerin ve kitap okumanın öneminden söz ederek, şunları söyledi:

"Toplumumuzun kalkınması için, bireylerin kalkınması ve gelişebilmesi için, okumanın dışında bir yolumuz olmadığını tecrübeyle gördük. Kendinizi geliştirmek, topluma ve insanlığa faydalı olmak için kitap okumalısınız. Kitap okumadan bilgi dağarcığınızı genişletebilmeniz, yorum gücünüzü arttırabilmeniz, olaylara sağlıklı açıdan bakabilmeniz mümkün değildir."

Türkiye'nin kalkınma içinde olan bir ülke olduğuna işaret eden Tutulmaz, "Eğer biz güçlü olmazsak, bu topraklarda yeterince kalabilmemiz, bu toprakları vatan olarak elimizde tutabilmemiz mümkün olmaz. Onun için bizim güçlü olmamız lazım. Güçlü olmanın yolu da bilgi gücünden geçiyor. Biz bilgili olacağız ve o bilgiyi üretime yönlendireceğiz." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Tanır ise kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Kütüphanesi olmayan ilçelere kütüphane kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Tanır, Evciler ilçesine kütüphane açılması için gerekli onayın alındığını aktardı.

Program, yıl içinde en fazla kitap okuyanlara hediyelerinin Vali Tutulmaz tarafından verilmesiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:15 Kaynak: AA

Kütüphane Haftası, Afyon, Kültür Sanat
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