Afyonkarahisar'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 121 kişiye ceza yazıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 121 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile Bolvadin, Dinar, Çay, Sultandağı ve Dazkırı ilçelerinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulandı.

Kentte, tedbirlere uymayan 121 kişiye idari para cezası yazıldı.