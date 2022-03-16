Afyonkarahisar'da 6 bin 600 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 6 bin 600 makaron ele geçirildi

16.03.2022 16:19
Afyonkarahisar'da 6 bin 600 makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da bir adreste ve araçta 6 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da bir adreste ve araçta 6 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte gümrük kaçağı tütün satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bir adreste ve araçta yaptığı aramada, 3 bin 800 dolu, 2 bin 800 boş makaron ile 300 gram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Operasyonda, yakalanan İ.Ç'ye adli işlem yapıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 6 bin 600 makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 6 bin 600 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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