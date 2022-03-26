Afyonkarahisar'da 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince yapılan uygulamada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında kent merkezi ve ilçelerde denetim gerçekleştirdi.
Uygulamalarda, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptı tespit edilen Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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