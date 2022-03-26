Afyonkarahisar'da 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

26.03.2022 15:15
Afyonkarahisar'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince yapılan uygulamada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince yapılan uygulamada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında kent merkezi ve ilçelerde denetim gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptı tespit edilen Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Afyonkarahisar'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

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Karahisar, Göçmen, Polis, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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