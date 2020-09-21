Afyonkarahisar'da, 6 FETÖ şüphelisi adliyede - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki 'kripto yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül'de Afyonkarahisar ve Denizli'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, ankesörlü telefonlar veya büfe telefonlarından 'mahrem imamlar' olarak nitelendirilen örgüt yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli olarak arandıkları tespit edilen, askeri okullardan ilişiği kesilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, bugün Afyonkarahisar Adliyesi'ne güvenlik önlemleri eşliğinde sevk edildi.