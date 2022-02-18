Üye Girişi
Afyonkarahisar'da "6. Kitap Okuma Yarışması"nın kitapları dağıtıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da "6. Kitap Okuma Yarışması"nın kitapları dağıtıldı

18.02.2022 21:00
Afyonkarahisar'da "6. Kitap Okuma Yarışması"nın kitapları dağıtıldı

Afyonkarahisar'da belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim Bir-Sen Şubesi iş birliğiyle "6. Kitap Okuma Yarışması"nın kitapları dağıtıldı.

Afyonkarahisar'da belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim Bir-Sen Şubesi iş birliğiyle "6. Kitap Okuma Yarışması"nın kitapları dağıtıldı.

Belediye Tiyatro Salonu'ndaki kitap dağıtım programına, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Arslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.

Yurdunuseven, törende yaptığı konuşmada, en güzel yatırımın çocuklara yapıldığını belirterek eğitim ve öğretimin önemine dikkati çekti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de eğitim konusunda kimden istek gelirse destek verdiklerini vurgulayarak, "Milli ve manevi değerleri ön plana çıkaracak yarışma, okuma ve kültürel etkinlikte taşın altına elimizi, yüreğimizi koyduk. Göreve geldiğimizden buyana 3 yıldır milli eğitim ve sendikamız ile birlikte yarışmaya katkı veriyoruz. Bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. Belediye olarak biz her zaman her daim sizlerin yanınızdayız, toplumun düzelmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Geleceğimizi inşa edemeyeceksek, gençlerimize sahip çıkamayacaksak, geleceğimiz yok demektir."diye konuştu.

Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Arslan ise, 6'ncısını düzenledikleri kitap okuma yaptıklarına dikkat çekerek bugün 8 bin toplamda da 50 bin kitabın okullara dağıtıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından törene katılan okul müdürlerine yarışmanın kitapları teslim edildi.

YORUMLAR
500
Katiller en yakın arkadaşlarıydı ama o 'anne katili' damgası yedi: İntiharı düşündüm! Katiller en yakın arkadaşlarıydı ama o "anne katili" damgası yedi: İntiharı düşündüm! Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler devamsızlıktan muaf tutulacak Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler devamsızlıktan muaf tutulacak Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar'dan kısa kısa

milli eğitim bakanlığı, Eğitim Bir Sen, Karahisar, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da '6. Kitap Okuma Yarışması'nın kitapları dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:02 Başakşehir'in başarılı futbolcusu Serdar Gürler maç esnasında sakatlık yaşadı!
20:25 Trabzonspor taraftarını mutlu edecek gelişme! Nwakaeme ile anlaşma sağlandı
20:23 17 yaşındaki şahıs, platonik aşık olduğu kızın erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
20:21 Kardeş kavgası kanlı bitti! Ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu
20:18 Yatışmayan gerginliğe hakem müdahalesi! Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında tribünler boşaltılıyor!
19:36 Son Dakika: Ülkemizde 18 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat 87 bin 411 yeni vaka tespit edildi
19:35 Vladimir Putin, sığınmacılarına kabulü için bölgeye en güvendiği ismi yolluyor!
19:32 Son Dakika: Ukrayna'nın doğusunda büyük patlama!
19:31 Futbolcu Arda Turan'dan inanılmaz jest! Kafe çalışanı gence 4 milyon liralık arabasını verdi
18:43 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğanı arayarak tebrik etti! Türkiye'nin NATO'ya katılmasının 70. yılı olmuş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 21:06:28. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da "6. Kitap Okuma Yarışması"nın kitapları dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement